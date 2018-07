Het klaprozenveld in Welberg ligt er triest bij

"Klaprozen zijn heel snel opkomende bloemen die gevoelig zijn voor het weer", zegt Somers. "Dit voorjaar was te nat, waardoor er niks is gegroeid. Daarna hebben we het nog een keer ingezaaid. Toen is het weer te droog gebleven. Er zullen vast wel een paar poppy's groeien, maar een heel hectare groot veld zoals de afgelopen jaren zit er niet in."

Nagedachtenis

De klaprozen zijn ter nagedachtenis van de Canadezen die ons tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. "Wij hebben ooit de belofte gedaan aan de Canadese militair Danny McLeod, die met zijn tank als eerste de Grote Markt in Bergen op Zoom opreed, dat wij ieder jaar voor dit veld zouden zorgen. Uit dankbaarheid voor wat zij voor ons hebben gedaan. De klaproos staat namelijk in Canada symbool voor alle omgekomen militairen, zowel van de Eerste als Tweede Wereldoorlog."

Somers hoopt dat er volgend jaar weer een volle 'zee van rood' aan bloemen te zien is aan de Canadezenweg. "Zo willen we volgend jaar technisch beter uitgerust zijn. Met een beregeningsinstallatie was het bijvoorbeeld misschien wel gelukt. We zitten ook te denken aan een soort raster op de grond, waardoor de klaprozen wel kunnen groeien maar onkruid, wat het zonlicht wegneemt, niet. We zijn er dus wel mee bezig, om te bedenken hoe we ze nou kunnen laten groeien."