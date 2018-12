Het is nog niet ijskoud maar de schaatspret is begonnen in de regio Bergen op Zoom

VideoHOOGERHEIDE/BERGEN OP ZOOM - Hoewel het weer dit weekend eerder aan de herfst dan aan de winter deed denken, konden schaatsliefhebbers hun hart weer ophalen. De schaatsbanen in de regio gingen namelijk open en zorgden voor volop winterpret. ,,Het is leuk, gezellig en lekker druk!"

In Hoogerheide kon er vanaf zaterdagochtend geschaatst worden op het Ouwe Raedthuysplein. Daar stonden de eerste fanatiekelingen dan ook vóór 10 uur al te wachten. ,,Het loopt goed vandaag voor de eerste dag", aldus Harry Beening, voorzitter Stichting Evenementenplein. De ijsbaan is dit jaar uitgebreid met nieuwe schaatshulpen voor de kleinsten en er worden verschillende activiteiten, waaronder gratis schaatslessen en een kampioenschap fluitketelschuiven, georganiseerd.

De eerste reacties waren lovend. ,,Het is leuk, gezellig en lekker druk", vertelden de tienjarige Sanne en Ninthe. ,,Er komen veel vriendjes en vriendinnetjes schaatsen. Volgende week gaan we ook met school schaatsen, dat is echt leuk!" Zaterdag om 18 uur gaf wethouder Henk Kielman (VVD) het officiële startschot. Daarnaast gaven de leden van rolschaatsvereniging SEO een optreden.

Bergs Winterparadijs

In Bergen op Zoom konden bezoekers voor het eerst schaatsen in het vernieuwde concept Bergs Winterparadijs. ,,Wij willen hier een echt sprookje creëren in de kerstsfeer", vertelde medeorganisator Jos Roels. ,,En dat is gelukt", vulde Dani Vale aan. ,,We hebben al een aantal keer gehoord dat dit de mooiste ijsbaan van Nederland is!"

De Tilburgse schaatster Julia van Dijk opende de ijsbaan vrijdagavond met een show. Zaterdag kwamen er veel bezoekers naar de Grote Markt om er een kijkje te nemen, zowel in het schaats- als horecagedeelte. ,,De ijsbaan is dit jaar heel anders", vertelde bezoeker Tom Drijver. ,,Het is veel ruimtelijker en ontspannen. Er is alleen geen aparte baan meer voor de allerkleinsten, dat is wel jammer." Bezoeksters Isa en Fiene hadden het ook goed naar hun zin: ,,Het is hier echt leuk, je kunt hier goed kunstjes doen."

De ijsbanen zullen nog open zijn tot 6 januari.