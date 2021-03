Het is definitief: geen huisartsenpost meer in Bergen op Zoom

Sneller ruzie met de buren sinds lockdown: aanvragen buurtbemid­de­ling stijgen explosief

22 maart WEST–BRABANT – Het gestamp van de bovenbuurman, huilende kinderen of te harde muziek: het zijn voorbeelden van onderlinge irritaties bij buren in coronatijd. Omdat we door de lockdown veel thuiszitten, ergeren we ons sneller aan de buren. Eloy Kooymans, coördinator van Buurtbemiddeling Roosendaal, ziet dan ook een explosieve stijging in het aantal conflicten sinds de tweede lockdown.