Het is al volop lente, toch kunnen Steenbergse leerlingen zich uitleven op een ‘ijsbaan’

Oud-NAC tegen Oud-Halsteren voor Oekraïne: ‘Wedje leggen om wie er als eerste af gaat met een spierbles­su­re’

HALSTEREN - Na dik 2,5 jaar gaat Oud-NAC weer eens de wei in. De voormalige spelers van de Bredase club nemen het vrijdag om 19.30 uur in een benefietwedstrijd op sportpark De Beek op tegen oud-spelers van amateurclub RKSV Halsteren. Het duel staat volledig in het teken van de slachtoffers in Oekraïne.

14 april