‘Het geleur met bewoners moet klaar zijn’: Ineke Strijp trots op samenwerkende zorg op Vrederust

Er komen meer wolven naar Zeeland: ‘Niets houdt ze tegen’

29 april THOLEN - De wolf is terug in Zeeland. Wen er maar aan, want Zeeland wolfvrij houden is onmogelijk, waarschuwt wolvenkenner Leo Linnartz. ,,We zullen met ze moeten leren leven.” Dat klinkt dreigend. Maar is het wel zo erg, wat kunnen we wél doen en, moeten wij mensen bang zijn?