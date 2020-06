Het geld is op in Bergen op Zoom, er moet nog 6 miljoen worden bezuinigd: heel hard pompen of verzuipen

Verschra­ling buslijnen opvangen met ‘hubs’, zo hopen ze in Woensd­recht

16:00 HOOGERHEIDE/OSSENDRECHT - Met het snoeien in de buslijnen van Arriva is het openbaar vervoer in Ossendrecht, Putte en Huijbergen verschraald. Op verzoek van de Woensdrechtse raad wordt nu onderzocht of speciale overstapplaatsen, zogenaamde hub’s, bij het ZuidWestHoek College en het Puts Meuleke soelaas kunnen bieden.