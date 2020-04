Het gebrek aan sociaal contact maakt GGZ-cliënten nog angstiger

Gaslek oorzaak van snoeien boom

1 april BERGEN OP ZOOM - Een gaslek in de Zandstraat eerder deze week heeft ervoor gezorgd dat een boom in diezelfde straat gekandelaberd moet worden. Dat is het sterk terugsnoeien van de boomkroon. Een flink deel van de wortels van de boom, direct naast de stam, is verwijderd om een noodreparatie aan de gasleiding mogelijk te maken.