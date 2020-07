Het gaat door: plan Gouvernement krijgt enthousiast ‘ja’

BERGEN OP ZOOM - Ondernemer Marcel Simons kan aan de slag met zijn plan voor woningen en horeca in het Gouvernement. Het Bergse college is dinsdag akkoord gegaan.

,,Dit is wat ik wil zien in de binnenstad van Bergen op Zoom. Ondernemerschap. Ik ben enthousiast, voor deze ondernemer rollen we de rode loper uit. En als gemeente doen we alles om dit initiatief te faciliteren”, zegt wethouder Jeroen de Lange over het besluit. En daarmee gloort er eindelijk hoop voor dit Rijksmonument uit 1771.

Jaren van leegstand

Quote Dit wil ik zien: ondernemer­schap! Jeroen de Lange , wethouder Nooit zat het mee voor het Gouvernement de voorbije bijna dertig jaar. De winkelparel van Bergen op Zoom moest het worden kopte deze krant in 1993. Maar een jaar later is er al sprake van leegstand. Bezoekers van de binnenstad liepen het Gouvernement letterlijk voorbij.

In de jaren erna stromen de winkeliers die zo dapper waren hier hun zaak te openen een voor een weg, de bakker, de lunchroom, de boekhandel, de kapper. Een versmarkt dan? Dat idee duikt eind jaren negentig plots op. Om ook een stille dood te sterven.

Luchtkasteel

Het Gouvernement kwakkelt door. Jaren achtereen. Ook een grondige herinrichting van het Gouvernementsplein naar de situatie zoals we die nu kennen verandert daar niks aan. Sportplaza komt en gaat. Duthler komt en gaat. En uiteindelijk verdwijnt ook Basic Fit dat enige jaren de eerste verdieping gebruikte. Tussendoor is Ton Linssen op het moment dat hij wethouder binnenstad is nog wel even bezig met het idee van een bazaar, een overdekte markt. Maar ook dit loopt op niks uit.

Twee jaar geleden passeerde nog even het wilde plan voor een beroepenspeelplaats voor kinderen. Maar dit luchtkasteel verdween vanzelf uit het zicht.

Gewaagd plan

Dat Gouvernement verdient beter, vindt ondernemer Marcel Simons. Met een gewaagd plan voor horeca en appartementen hoopt hij dit keer wel het monumentale pand op de kaart te zetten. En er een bestendige toekomst op te plakken.

Quote Gouverne­ment: plek vol historie

Dat Gouvernement is niet zomaar een gebouw. Architect Laurijs Weyts van Weyts Architecten die door Simons is gevraagd voor deze klus verdiepte zich in de bouwhistorie van het pand. Het huidige pand is van 1771. Gebouwd als huis van de gouverneur van de stad, de baas van de vesting en het garnizoen. Later werd het pand militair hospitaal. Dat was tot 1922, daarna waren er vooral administratieve diensten van Defensie ondergebracht.

Volop historie

Maar de plek waar het Gouvernement staat kent een veel oudere historie. Hier stond ooit het St. Maartensgasthuis, gesticht in de dertiende eeuw al. Later was er de Latijnse school gevestigd. En vanaf 1600 zetelde de gouverneur er tot er in 1771 het huidige pand verrees. Op het plein stond ooit de Maartenskapel waarvan nu nog de contouren in de bestrating zijn terug te zien.