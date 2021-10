Het eeuwenoude Spuihuis staat in de steigers: ‘Het dak is zo lek als een mandje’

Kok Rene Vermeulen neemt 't Spuihuis in Bergen op Zoom over

30 december BERGEN OP ZOOM - "'t Spuihuis is ons tweede huis geworden. Alles gebeurt hier voor ons'', zeggen chefkok René Vermeulen (29) en gastvrouw Astrid van de Par (30). Daarmee zeggen ze niks teveel: ze leerden elkaar kennen op het werk, werden tijdens de ProefMei in 2009 verliefd en zijn in 2014 in 't Spuihuis getrouwd. En nu krijgt hun verhaal een spannend nieuw hoofdstuk, want vanaf 1 januari 2017 mogen zij zich de eigenaren noemen van 't Spuihuis.