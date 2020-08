Het duurde even, maar ambulances mogen straks de grens over om levens te redden

In noodgevallen kan alles, maar soms gaat het vreselijk fout. Dat een Antwerpse ambulancebroeder aan West-Brabantse zijde bereidwillig een slachtoffer met een hartaanval oppikt en vervolgens naar Bravis ziekenhuis in Roosendaal rijdt terwijl hij toch echt in Amphia Breda moet zijn. Of dat een Nederlandse ambulance in vliegende vaart toch heel andere zwaailichten en sirenes voert dan de wettelijk toegestane in België, om maar wat te noemen.