Het doorgaan van deze Bergse evenementen na 1 juni is onzeker

Over de Krabbenfoor, die gepland staat voor eind juli, is nog geen besluit genomen. Luud van de Ven van ondernemersvereniging Sterck zegt dat de voorbereidingen ervoor voorlopig wel ‘on hold staan’. ,,We hebben al de nodige voorbereidingen getroffen en normaal gezien komen we nu in een fase dat we dingen ook gaan afspreken. Maar dat hebben we even voor ons uitgeschoven. Sterck heeft met mede-organisator iNQ Events afgesproken om het besluit over het wel of niet doorgaan van de braderie eind april of begin mei te nemen.