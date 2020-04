'Het doet zeer om de zaak zo te zien, zonder mensen'

Deze wijkver­pleeg­kun­di­ge komt helemaal ingepakt bij coronapa­tiën­ten thuis

11:15 ROOSENDAAL - Het is een gedoe, maar Agnes van Kalmthout (32) heeft het ziezo gefikst. In een handomdraai hult de Roosendaalse wijkverpleegkundige van thuiszorgorganisatie TWB zich in beschermende kleding. Klaar om een hoogbejaarde dame, herstellende van corona, in de vertrouwde thuisomgeving te verzorgen.