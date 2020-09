Het dak lekt, tóch is de renovatie van deze basisscholen met een jaar uitgesteld

Bergse voor de rechter, omdat ze vriend in woning laat verblijven die er vervolgens hennep verbouwt

26 augustus BERGEN OP ZOOM - De bewoonster van een huis aan de Karmel in Bergen op Zoom probeert via de rechter te voorkomen dat de gemeente haar woning voor twee maanden sluit. In het onderkomen werd in april ongeveer 27 kilo hennep gevonden, toen zij bij een vriendin verbleef.