Het carnavalsbiertje wordt duurder: ‘Alle kosten stijgen, ook de horeca ontkomt er niet aan’

‘Zorgen over bestuur­baar­heid gemeente’: brief wethouders doet stof opwaaien

BERGEN OP ZOOM - D66 maakt zich ernstig zorgen over de bestuurbaarheid van de gemeente Bergen op Zoom. Aanleiding is de brief van de vier wethouders waarin ze duidelijk stellen dat verder bezuinigen op personeel om nieuwbouw van de bouwkoten te financieren onverantwoord is

9 februari