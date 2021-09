Het bloedige bruidje van Welberg was een echte publiekstrekker

‘Ernstige dreiging’ rondom woning Tholen houdt verband met mislukte cokedeal en vergisont­voe­ring

3 september THOLEN - Rondom een woning in de Gareelmakersdreef in Tholen heerst een ernstige dreiging. Dat meldt de politie. Die is vrijdag een buurtonderzoek gestart en geeft aan de zaak zeer serieus te nemen. De dreiging lijkt in verband te staan met een mislukte cokedeal, de vergisontvoering en andere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.