Het begin wordt gemaakt: westelijke loods bij Fort Henricus gaat plat

Ook is er 285.000 euro om de parkeerplaats naast de oostelijke loods en de weg en parkeerstrook aan de Schansdijk aan te pakken. Maar dat geld wordt pas vrijgegeven als de investeringsplannen van de ondernemers helder zijn en de raad ze heeft goedgekeurd. Met een aangenomen amendement van de Volkspartij, GewoonLokaal en CDA wordt die eis toegevoegd aan het voorstel.



,,We weten namelijk niet welke ondernemers er wat gaan doen", motiveert Michel Lambers van de Volkspartij de aanpassing. Terwijl zij geld investeren om van het fort een toeristische plek te maken.



Inspreker en geïnteresseerde investeerder Chiel Veraart, die er een natuurcamping met dagbesteding wil beginnen, vindt dat de gemeente nog te weinig overlegt met de ondernemers. Praat met ons, niet over ons, is zijn boodschap. Wethouder Prent is bereid met Veraart in overleg te gaan.