Het anker van de Krabbegatse Blauwe Schuit is weer gelicht: 'We gaan vooruit'

Bergen op Zoom roept België op te stoppen met kernenergie en Doel te sluiten

28 januari BERGEN OP ZOOM - De Bergse burgemeester Frank Petter roept namens de gemeenteraad de Belgische federale overheid op zo snel mogelijk te stoppen met kernenergie en nucleaire reactoren in onder meer Doel te sluiten. Een brief met die inhoud wordt binnenkort verstuurd, in afschrift aan de Nederlandse Tweede Kamer en het kabinet.