Herwonnen Levenskracht geeft kinderen onder de armoedegrens een kledingbon cadeau

HL stelt 139 vouchers van 75 euro beschikbaar voor deze kinderen, die ze kunnen besteden bij kledingwinkel Lots of Fashion in Hoogerheide. HL voorzitter Richard Musters overhandigde vrijdagmiddag de eerste Voucher bij Lots. ,,We hebben de laatste paar jaar veel geld binnengekregen door de verkoop in onze kringloopwinkel in Woensdrecht en de pop-up store in Hoogerheide”, vertelt Musters.