Hertenkampje op de Beek vanaf 18 juni in handen van bewoners: ‘Fantastisch dat dit gelukt is’

Werkgroep-lid Annie van Hees is trots op wat er allemaal in ruim een halfjaar is bereikt. ,,De juridische papieren liggen klaar om naar de notaris te worden gestuurd.’’ De werkgroep moet omgezet worden in een stichting, om daadwerkelijk het beheer over te nemen. Pas dan is er ook een banknummer beschikbaar en kunnen sponsoren hun bijdragen stortten. Volgens Van Hees is alles financieel rond, op papier. ,,We hebben stevige toezeggingen.’’



Op 15 juni komt de gemeente in actie om alles netjes aan de nieuwe stichting over te dragen. Er komt een eigen opgang en het hekwerk rond het park wordt vernieuwd. Nog voor de sleuteloverdracht moet dat karwei zijn afgerond. Op termijn wordt ook een blokhut op het terrein geplaatst. ,,Als schuilplek voor vrijwilligers bij regen en om het voer op te slaan.’’



Vanwege de nog altijd geldende coronabeperkingen wordt de overdracht bescheiden gevierd. Wethouder Patrick van der Velden heeft toegezegd te komen. Na afloop is er een kleine samenkomst in het heemhuis.