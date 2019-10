Herstel van de Emmauskerk in Bergen op Zoom gaat weken duren, maar de diensten kunnen doorgaan

Glaskunst van voormalige ijzergiete­rij Holland terug bij jachtbouw Bruijs in Bergen op Zoom

19 oktober BERGEN OP ZOOM - De glaskunst uit de zijgevel van voormalige machinefabriek en ijzergieterij Holland is terug. Na jaren in opslag is het kunstwerk herplaatst in een loods van Bruijs Jachtbouw aan de Kop van 't Hoofd in Bergen op Zoom.