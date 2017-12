Herrie in de Bergse keuken: Kerstdiner op Zoomvliet College Bergen op Zoom

50 jaar Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom in 2018

19 december BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom is een prachtige oude stad. Maar met littekens. Gelukkig valt het mee. Want als alle wilde plannen van de jaren zestig waren doorgegaan was veel van wat we nu als monument koesteren tegen de vlakte gegaan. Uit protest tegen de sloopdrang van de gemeente ontstond in 1968 de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Vijftig jaar bestaat de organisatie. Op 13 januari is de aftrap van het feestjaar. Vijf feiten op een rij over vijf decennia: