Herontwikkeling Sint-Maartensdijk West nu echt van start

UPDATE Brandende vuilnis­belt in Bergen op Zoom niet onder controle, rook trekt over A58 richting Hoogerhei­de

23:42 BERGEN OP ZOOM - Op de vuilnisbelt van Attero is een brand uitgebroken aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom rond 21.45 uur. De brand is nog niet onder controle en de rook trekt over de A58 richting Hoogerheide.