Hernieuwde huisvesting van arbeidsmigranten in hotel De Prins in Ossendrecht

Auto rijdt tegen Gevangen­poort in Bergen op Zoom, inzitten­den slaan op de vlucht

16:38 BERGEN OP ZOOM - In de Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom is vrijdagmiddag een kleine chaos ontstaan nadat een auto twee verkeersborden uit de grond heeft gereden en tot stilstand kwam tegen de Gevangenpoort, een rijksmonument in het centrum. De inzittenden zijn daarna gevlucht.