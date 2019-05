Herinrichting Halsterseweg Noord gepland voor half 2020

Onveilige fietspaden

In de brief van de Fietsersbond schreef voorzitter Piet Bruys te vrezen voor de veiligheid. Hij was bang dat de gemeente concessies ging doen op het gebied van veiligheid door het geldgebrek. Van der Velden had gezegd dat de werkzaamheden door zouden gaan, maar wellicht in een sobere vorm. Ook de dorpsraad van Halsteren klom onlangs in de pen. In een brief op poten drongen de leden erop aan om de aanpak van de weg zo spoedig mogelijk uit te voeren.