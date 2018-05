‘Herinneringen oproepen met jazz’ in Bergen op Zoom

Het eerste vond afgelopen zaterdag plaats in Residentie Moermont. In het begin van de middag is er nog stevige concurrentie van het Britse sprookjeshuwelijk, later vinden steeds meer cliënten en bezoekers een plekje in de foyer. Jazztrompetist Michael Varekamp nam de bewoners daar tijdens een optreden in de foyer aan de hand van uitleg en muziek mee door de geschiedenis van de jazz.

Feest der herkenning

De jazzklanken van vijfkoppige band zorgden bij sommige bewoners voor een feest der herkenning, anderen ervoeren het als een prettige besteding van de zaterdagmiddag: It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing.

De samenwerking met JazzBoZ is nieuw en redelijk uniek. TanteLouise is geen doorsnee zorginstelling. Hun missie is de beste zorg te leveren, waar thuis ook is en wat voor middelen daar ook voor ingezet kunnen worden. Volgens neurologisch muziektherapeut Thirza Sprinkhuizen wordt bekeken hoe jazzmuziek ingezet kan worden bij het contact maken met cliënten in de zorginstelling.

Zintuigelijke benadering

,,Het uitgangspunt is enerzijds het ophalen van herinneringen,anderzijds is er een meer zintuigelijke benadering. Het gaat nadrukkelijk niet om het aanbieden van jazzmuziek als activiteit, maar juist de therapeutische mogelijkheden ervan te onderzoeken.”

De laatste jaren is er veel neurologisch onderzoek gedaan bij dementerende mensen. Daaruit is gebleken dat het hersengebied waar we muzikale herinneringen opslaan bij dementie pas in een vergevorderd stadium wordt aangetast.

Dat was een van de redenen om bovengenoemde samenwerking aan te gaan. In juni krijgt dit project een vervolg in ‘Memories’ als Michael Varekamp op intieme wijze muzikaal ‘in gesprek’ gaat met cliënten.