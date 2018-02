Herhuisvesting basisschool De Poorte in Woensdrecht schiet nog niet op

De huidige basisscholen De Poorte in de Woensdrechtse dorpskern en de basisschool De Stappen aan de Nieuweweg tussen Hoogerheide en Woensdrecht voldoen niet meer aan de huidige eisen en bieden geen voldoende ruimte meer aan het aantal leerlingen.

Twee jaar geleden

Twee jaar geleden werd door de gemeente Woensdrecht en Lowys Porquinstichting, waar de scholen onder vallen, bekend gemaakt dat er een nieuw gebouw komt waar de twee scholen in onder worden gebracht.

AKT burgerraadslid Paul Koning wilde vorige week donderdag in de opinieraadsvergadering samenleving van de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek horen hoe het met de voorbereiding is, en of het al bekend is waar de nieuwe school komt te staan. Van der Beek kon nog geen duidelijkheid verschaffen.

Discussie

"We zijn met de verschillende partijen nog aan het discussiëren over de locatie", antwoordde hij. Van der Beek vertelde dat het nog niet bekend is welke partijen gebruik gaan maken van het nieuwe schoolgebouw.

Hij hoopt dat behalve de basisschool ook de peuter en kinderopvang gebruik van maken van het gebouw dat wat hem betreft een multifunctionele functie moet krijgen. "Pas als bekend is welke partijen gebruik willen maken van het gebouw, kunnen we verder gaan denken over de locatie en krijgen we een duidelijk beeld over het kostenplaatje".