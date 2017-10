Herfststorm zorgt voor schade in West-Brabant

UPDATE Gloednieuw kunstwerk beklad in Bergen op Zoom, 2 mannen en vrouw gezien

28 oktober BERGEN OP ZOOM - Tussenstop, het gloednieuwe kunstwerk aan de kop van de Halsterseweg in Bergen op Zoom, is door vandalen zwaar beschadigd met graffiti. Aan zowel voor- als achterzijde van het kunstwerk dat tevens als geluidscherm dient is afgelopen nacht graffiti gespoten.