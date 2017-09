Herdenkingen Guy Gibson en James Warwick in Steenbergen

Krappe 6 voor leefbaarheid Warande-Oost in Bergen op Zoom

17 september BERGEN OP ZOOM - Overlast van hangjongeren en zwerfvuil op straat. Het gaat nog steeds niet goed met achterstandswijk Warande-Oost in Bergen op Zoom. Bewoners geven de wijk een krappe zes. Dat is de uitkomst van het leefbaarheidsonderzoek dat in 2014 en 2015 is uitgevoerd onder 1.500 bewoners.