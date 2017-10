Herdenking op basisschool Pius X; persoonlijke verhalen over de oorlog

De school houdt vrijdag 3 november, twee dagen voor de officiële herdenking, een eigen herdenking bij 'De Klok', het door hun geadopteerde bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg. Vijf en twintig jaar adopteerden ze het propellermonument in het stadspark, maar richten zich nu op de Slag om de Schelde die ook bij de Welberg plaatsvond. De Gummarusschool heeft de adoptie van het monument in het stadspark op zich genomen. Angelo Somers van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg vertelde de groepen 5/6 en 7/8 eerst over de tweede wereldoorlog en de gevechten bij de Welberg waarbij dertig burgers en zeven en vijftig Canadese soldaten zijn omgekomen. Ook vertelt hij dat eigenlijk belangrijker dan de geschiedenis is, het voorkomen van oorlogen. ,,Sinds de tweede wereldoorlog waren er meer oorlogen. Zoals in Indië, Korea en Vietnam. Maar ook recenter in Joegoslavië, Syrië en Irak.'' En dan blijkt dat de gebeurtenissen tijdens deze laatste oorlogen, net als die op de Welberg, dichtbij kunnen voelen. Vooral bij de kinderen van vluchtelingen, die net als op veel scholen, ook op Pius X zitten. Somers toont ook een foto van de omgekomen Cornelis de Jong, vader van Nis de Jong en opa van meneer Angelo van groep 7/8. Vanwege de details vertelt De Jong alleen aan groep 7/8 over zijn vader en zijn moeder, die van hem in verwachting was, die uit huis moesten vluchten. ,,Mijn moeder één kind aan de arm en mijn vader één aan de arm en één onder de arm. Tijdens het schuilen voor een granaataanval keek mijn moeder om en zag dat een gedeelte van mijn vaders hoofd eraf was.'' Hoewel hij zelf nog niet geboren was, heeft hij wel de gevolgen ondervonden. Zijn moeder bracht met een klein bedrag van het oorlogsbureau in haar eentje vier kinderen groot. ,,We hadden in die tijd bijvoorbeeld nooit een stukje vlees. Gelukkig waren er wel buren die ons hielpen. Die burenhulp zie je volgens mij tegenwoordig niet veel meer.'' In de aanloop naar de herdenking komt ook Nelleke Ozinga-Van Broekhoven haar herinneringen over de oorlog vertellen, maakt groep 7/8 een gedicht over vrijheid en in samenwerking met atelier Vrouwenstreken twee schilderijen.