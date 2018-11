Herdenking bij bevrijdingsmonument Welberg

Omdat de school zich naast de adoptie, in samenwerking met de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en ouders, wil inzetten voor een blijvende herdenking besteden ze veel aandacht aan oorlog en vrijheid. ,,We hebben gedichten gemaakt voor het klaproosviaduct.'', vertelt Zoë. ,,Toen het viaduct klaar was hebben we onze handtekening erop gezet.'' Mandy vertelt over het bezoek van Corné Koenraadt en Gerda Tonissen. ,,Corné vertelde over zijn oom die twee broers verloor doordat ze op een mijn trapte.'' Gerda haar ouders, die in Rotterdam woonden, kregen een brief van haar opa over wat er allemaal was gebeurd op de Welberg. Daarnaast had Mandy informatie verzameld over Anne Frank, hadden ze met de klas naar een filmpje over het Anne Frankhuis gekeken, zijn er tijdens een kunstproject foto's gemaakt met het thema vrijheid en is een bezoek gebracht aan het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp waar ze extreme dingen zagen. Dan concluderen de twee: ,,Wij leven nu in vrijheid, maar in Syrië en andere landen is er nu nog steeds oorlog.''