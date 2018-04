Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde: koren gaan samen aan de slag

Inzet is om in de periode september-november 2019 vier grote concerten te geven: in september in Breskens rond de herdenking van het bombardement; in oktober in Bergen op Zoom vanwege de bevrijding van de Brabantse Walgemeenten; eveneens in oktober een concert in Goes rond de herdenking van de slag om de Sloedam en de bevrijding van Zuid-Beveland. De concertreeks sluit begin november in Vlissingen af om de landing van de Geallieerden te herdenken en de bevrijding van Walcheren. Koorleden kunnen, behalve aan het eigen concert, ook deelnemen aan de drie andere concerten. Behalve het Concertkoor doen Zwinkoor Sluis, Vocaal Ensemble Cantare Goes en de Vlissingse Oratorium Vereniging mee.