Hennepteam rolt kwekerijen op in Bergen op Zoom, Sint Willebrord en Sprundel

BERGEN OP ZOOM/SINT WILLEBRORD/SPRUNDEL/THOLEN - Het hennepteam van politiedistrict De Markiezaten had dinsdag een drukke dag. Er werden vier hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn vier personen aangehouden. Niet op elk adres waren mensen aanwezig. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen de zaken.

In Sint Willebrord werd de kwekerij aangetroffen in de garage van een woning aan de Dorpsstraat. In de kwekerij was waarschijnlijk recent nog geoogst en de kwekerij stond klaar op opnieuw van planten voorzien te worden. De elektriciteit werd gestolen. Om die reden is de woning van het energienetwerk afgesloten. Vanwege de illegale inkomsten werd een Volkswagen Golf in beslag genomen.

Mercedes Benz

Iets verderop, aan de Molenbaan in Sprundel, werd nog een garage voor deze doeleinden gebruikt. Er stonden dinsdag 147 planten en er was al eerder geoogst. Twee Mercedes Benz-auto's zijn ingenomen. Twee bewoners zijn hier aangehouden voor verhoor. De stroom was afgetapt, maar er is direct 1750 euro betaald aan de netwerkbeheerder.

Aan de Anthony Duyckstraat in Bergen op Zoom had men de kwekerij verdeeld over twee ruimtes. Er stonden ruim tweehonderd planten. In deze woning werd niemand aangetroffen. Ook hier werd de elektriciteit afgetapt en is de woning afgesloten van het netwerk.

De vierde kwekerij was wel legaal van stroom voorzien. Deze hennepkwekerij zat in een loods bij een woning aan de Kettingdijk in Tholen. Er stonden bijna zeventig planten. Twee verdachten zijn hier aangehouden.

68.000 euro