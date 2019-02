Hennepruimdag in West-Brabant: kwekerijen in Steenbergen en Roosendaal

In een woning aan de Hammerskjoldstraat in Sint Maartensdijk werd een recent geoogste hennepkwekerij aangetroffen. Er werden 260 hennepplanten gekweekt, de stroom in de woning werd illegaal afgetapt. Er was tijdens de actie van de politie niemand aanwezig in de woning.

Slaapkamers

In Steenbergen werd er, verdeeld over twee slaapkamers, een in opbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Een 23-jarige man uit Steenbergen poogde nog te vluchten, maar werd aangehouden. In de woning werd ook nog een doorgeladen vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De aangehouden verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Ook in deze woning werd de stroom illegaal afgetapt.

Ook in een woning aan de Bandeliersberg te Roosendaal werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In deze woning stonden 286 jonge hennepplanten, er was tijdens de actie niemand aanwezig in het pand. De stroom werd in deze woning eveneens illegaal afgetapt.