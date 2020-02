Hennepkwekerijen aangetroffen in Bergen op Zoom en Tholen

In de ochtend troffen agenten in een pand aan de Grindweg in Tholen een kwekerij aan, bestaande uit drie ruimtes. De planten waren echter net geoogst. Wel troffen de dienders ruim zeven kilo aan gedroogde henneptoppen aan. Ook werd een groot geldbedrag gevonden. Twee mannen uit Bergen op Zoom (allebei 25 jaar oud) werden aangehouden.

Later op de dag werd in een woning aan de Zuiderdreef in Bergen op Zoom ook een hennepkwekerij aangetroffen. Deze was verdeeld over twee ruimtes en behelsde ruim tweehonderd planten, die oogstrijp waren. In het onderzoek naar de kwekerij is nog niemand aangehouden, meldt de politie.