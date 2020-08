Hennepkwekerij ontdekt in woning Nieuw-Vossemeer

Cd's massaal naar de Kringloop gebracht: zijn ze nog wat waard?

11:00 Duizenden cd's krijgen ze wekelijks bij De Kringloper in Roosendaal aangeboden. Mensen dumpen ze massaal. Bijna net zo hard vliegen ze deur weer uit. Naar liefhebbers. Handelaren spelen daar op in, maar zijn selectief. ,,Mainstream muziek uit de jaren tachtig en negentig zoals Anouk is geen zak waard”, zegt platenhandelaar Gert-Jan Schutte.