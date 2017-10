Hennepkwekerij ontdekt in containers in Tholen

VIDEO Zorgboerderij De Leemberg draait op nieuwe locatie in Woensdrecht

20:27 WOENSDRECHT - Wie het meest heeft moeten wennen sinds zorgboerderij De Leemberg van Ossendrecht verkaste naar De Beijaartshoeve in Woensdrecht? De cliënten, de dieren of Jacqueline en Patrick Sommeling zelf? ,,Nou, wij allemaal hoor”, lacht Jacqueline. ,,Het is voor ons soms ook nog even zoeken, maar we draaien inmiddels weer volop.”