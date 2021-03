Hennepkwekerij in woning Ossendrecht, pand direct dicht: ‘We waarschuwen niet meer’

,,Waarschuwen doen we niet meer. Na een melding heeft de politie een dertigtal wietplanten aangetroffen. Dan treedt het Damocles-beleid in werking: sluiting van het pand vanwege openbare orde en veiligheid. Zo halen we de loop eruit en nemen de bekendheid van de woning als drugadres weg", aldus Adriaansen.

Eerste sluiting dit jaar

,,Het is lang rustig geweest in de gemeente Woensdrecht qua drugspanden, dit is de eerste dit jaar. Ons beleid is overigens in de rest van het district hetzelfde, zodat het niet aantrekkelijker wordt om in een buurgemeente als Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen of Roosendaal aan de slag te gaan. De dijken zijn overal even hoog.”