Hennepkwekerij in Bergen op Zoom opgerold, verdachte ruimte in De Heen leeggehaald

Dit mag niet verdwijnen in Bergen op Zoom, ook al krijgt niemand meer natte voeten op de Kaai

23 februari BERGEN OP ZOOM - Niemand krijgt nog natte voeten op de Kaai in Bergen op Zoom. Dat was ooit wel anders. Toen had de Oosterschelde vrij spel in de Bergse haven. En waren er overstromingen. Een waterkering herinnert nog aan de strijd tegen het water. En die moet blijven.