De eigenaar van de loods stapte deze week naar de hoogste bestuursrechtbank. Hij vindt dat er geen sprake is van verboden opslag in zijn gebouw en vecht het sluitingsbevel aan. De drie dozen kwamen uit de kofferbak van een voormalige huurder van de loods die nog steeds de sleutel had. Op weg naar de loods werd de man ongemerkt gevolgd door de politie. Die pakte hem op nadat hij de dozen binnen had gezet. De hennepstekken werden door de politie meegenomen.

De Raad van State moet de vraag beantwoorden of er verband is tussen de loods en de hennep. ‘’Als ik nu hennep bij me heb, moet de Raad van State dan ook zes maanden dicht’’, vroeg advocaat J. Boot namens de eigenaar maandag op de rechtszitting.

Damocles-beleid

Verbaasd

De Raad van State was er verbaasd over dat de voormalige huurder de sleutel van de loods nog steeds in zijn bezit had hoewel de huur al dertien maanden daarvoor was beëindigd. Verboden is zoiets niet, maar ongebruikelijk is het wel, vonden de rechters. Uitspraak over enkele weken.