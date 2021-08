Henk bespaart een hoop geld met slim apparaat: ‘Iedereen aan de Kubie’

Buitenkijken bij... De onderhouds­vrien­de­lij­ke tuin van Ronald: hij maait het ‘gras’ niet, maar stofzuigt het

4 augustus Een plek om te relaxen of juist lekker bezig te zijn. De tuin is voor veel mensen een fijne plaats om (vrije) tijd in door te brengen. Wij laten u elke week een tuin (of balkon) zien waar eigenaren trots op zijn. Vandaag: de tuin van Ronald Riteco uit Halsteren.