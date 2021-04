HEMA Steenbergen en Halsteren krijgen nieuwe uitbater

De Sander Retail Groep uit Oss wordt de nieuwe franchisenemer. Die organisatie heeft op dit moment al tien Hema-vestigingen, in Oost-Brabant en Limburg. De Bruin (65) is blij dat de overname goed geregeld is. ,,Het is allemaal pas sinds kort in een stroomversnelling gekomen.’’



In december werd De Bruin voor het eerst benaderd, net voor de lockdown. Op dat moment was hij vooral bezig met beide winkels door de coronacrisis te loodsen. Ook zijn werk als voorzitter van de ondernemersvereniging ONS in Steenbergen slokte hem op. ,,Het is allemaal heel erg onverwacht.’’