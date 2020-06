Hema-redders in het zonnetje gezet: 150 euro gaat naar goed doel

Veel evenemen­ten onzeker, maar Roosendaal­se kermis gaat door

28 juni ROOSENDAAL - Mooi nieuws: de kans is groot dat Roosendaal in september gewoon de grote kermis beleeft. Nou ja, in tijden van corona is niets gewoon. Maar de Roosendaalse kermismeester Corné Kriesels schat in dat het met extra maatregelen lukt om toch negentig attracties te verwelkomen.