HEMA-man Kees de Bruin: ‘Steenbergen mag meer aanwezig zijn op sociale media’

Hij durft het bijna niet te zeggen. Hoeveel uur per week hij kwijt was aan ONS Steenbergen. ,,Een dag per week! Meer, zelfs.” Hij deed het met plezier. ,,Soms zit ik nog wel met een gevoel van twijfel: doe ik hier wel goed aan? Maar nee, het is tijd om te stoppen. Ik ben 65. Niet dat ik me een oude man voel, maar het is tijd dat ik aan mezelf ga denken.”