Help ik heb een tekenbeet, wat nu?

Met het snuitje zit de teek in de huid van Jack geboord. ,,Honden kunnen wel degelijk ziek worden van een tekenbeet”, zegt De Jonge. Ondertussen haalt hij een plastic kaartje uit zijn broekzak en is Jack op zijn rug gaan liggen. Hij duwt het kaartje op de teek en drukt de bloedzuiger er zo uit. ,,Zo doe je dat. Zorg wel dat je de teek er in zijn geheel uithaalt.”



Het is zo’n beetje routinewerk voor boswachter Erik. ,,Op sommige dagen heeft Jack tientallen teken. Daarom krijgt hij preventief ieder jaar een pil die enkele maanden beschermt tegen de ziekte van Lyme." Zelf draagt De Jonge sinds enkele jaren speciale beschermende kleding. ,,Laat ik een teek op mijn broek zitten dan legt ie binnen een paar tellen het loodje.”