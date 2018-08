Help, hoe red je kunst bij een ramp? Redders buigen zich over deze vraag in Woensdrecht

VIDEO Dit is hoe het nieuwe bordeel in Bergen op Zoom eruit ziet

11:31 BERGEN OP ZOOM - Wie binnenstapt bij privéhuis Dreamgirls ziet direct dat het geen normaal café is. Ja, er is een bar, een klein podium en comfortabele stoelen. Maar het roodkleurige van het decor overheerst: rode bar, rode tapijten, rode muren. De lampen zijn gedimd. De vrouwen die er rondlopen, hebben alleen wat lingerie aan. En de man die binnenkomt, bestelt geen drankje. Hij verdwijnt in een van de kamertjes achterin. Samen met een schaarsgeklede vrouw.