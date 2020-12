Hellemons woest over slechte communicatie Bergen op Zoom: ‘Ik wil fatsoenlijk behandeld worden’

Hoe de West-Brabantse zwembaden het kopje boven water houden: ‘Er wordt met ons gejojood’

7 december BERGEN OP ZOOM - Door het coronavirus en de twee gedwongen sluitingen zien de West-Brabantse zwembaden de wachtlijsten groeien en weet het personeel af en toe niet meer welke regels er vandaag gelden. Is het nu mondkapje op, of mondkapje af. ,,Er wordt met ons gejojood”, zegt Walter van Krieken, manager van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom.