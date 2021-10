Helikoptervlucht en kerkbellen op de verwendag voor zieke 15-jarige Ruben uit Dinteloord

Ruben en zijn moeder werden om 9.00 uur al thuis in Dinteloord opgehaald, zegt zijn moeder, Jacky Zwaan: ,,De brandweer kwam aanrijden met sirene en zwaailichten en de wagen was van binnen helemaal versierd.” De jongen werd in een heus brandweerpak gehesen en ging daarna naar Breda. Bij de Bruine Pij op het Kerkplein werd Ruben met zijn gezelschap opgewacht door het Klokkenluiders Gilde Breda. Want Ruben is gek op het geluid van kerkklokken.