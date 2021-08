Heli's doen ‘s maandags avondoefeningen op Vliegbasis Woensdrecht: ‘Zal even wennen zijn’

Geld nodig voor kapotte kachel van de kerk: ‘Liever gisteren dan morgen een nieuwe’

6 augustus BERGEN OP ZOOM - Met een dikke jas aan de kerk bezoeken? Het zou zomaar eens nodig kunnen zijn, deze winter. Want de kachel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk in Bergen op Zoom is stuk.