Heleen moest doelen stellen van haar oncoloog, het werd deelnemen aan de Roparun

Grote bijeen­komst in Bergen op Zoom over protest in Brussel tegen Doel

17:30 BERGEN OP ZOOM - Zo'n twintig West-Brabantse, Zeeuwse en Belgische gemeenten en verschillende actiegroepen komen op woensdag 4 juli bij elkaar in Bergen op Zoom om te praten over verdere acties tegen de kerncentrale in Doel.