Hele zomer doorwerken voor frissere scholen: ‘We willen duurzaam en het moet coronaproof zijn’

benelux tour Gewicht in snoep voor winnaar Benelux Tour-etap­pe van Essen naar Hoogerhei­de

31 augustus De Zwitser Stefan Bissegger nam dinsdag in de Benelux Tour met het winnen van de tijdrit de leiding over van Tim Merlier. Woensdag is het in de derde rit tussen Essen en Hoogerheide weer aan de sprinters. Op de meet liggen niet alleen punten en bonificatieseconden als beloning te wachten op de winnaar.